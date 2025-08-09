Peñarol y Nacional informaron sus equipos titulares; el clásico comienza en menos de una hora

Foto: Subrayado. Recibimiento al plantel de Peñarol en el CDS.

Foto: Martín Charquero, periodista de Subrayado. La previa en el CDS.

El plantel de Peñarol llegó sobre las 13:00 horas a las inmediaciones del estadio Campeón del Siglo , donde lo esperaba un grupo de hinchas aurinegros. En tanto, a esa hora salió la delegación de Nacional desde Los Céspedes. Sus hinchas hicieron un banderazo en ese lugar.

En en estadio Campeón del Siglo hay un amplio despliegue policial. No hubo incidentes. El ómnibus con la delegación tricolor ingresó al estadio por Camino Mangangá, una zona en la que no había hinchas aurinegros.

El Ministerio del Interior despliega este sábado 150 policías para el operativo . Hay controles en la zona del estadio, además de un operativo para la llegada de las delegaciones de ambos equipos, y de los árbitros.

El partido será sin público, por una sanción que la AUF aplicó a Peñarol y Nacional, tras los incidentes en el último clásico, que se jugó en el estadio Centenario. Allí un policía fue herido de gravedad por una bengala que fue arrojada desde la tribuna Colombes, y desde este viernes hay un detenido como sospechoso de estar implicado.

La sanción implicó que Peñarol tenga dos partidos sin público en su estadio. Ya en la fecha que viene, podrá recibir a sus hinchas, de local.

El juez principal será Javier Burgos, quien ya arbitró el pasado 26 de enero el clásico de la Supercopa Uruguaya, cuando los tricolores ganaron 2-1. Esa fue la final del torneo.

Acompañarán a Burgos, Martín Soppi y Alberto Píriz. El cuarto árbitro será Federico Arman, y en el VAR estarán Diego Dunajec, Yimmi Álvarez y Héctor Bergaló.

Titulares.

Mirá el equipo titular de Peñarol.

image

Mirá el equipo titular de Nacional.

image

Convocados.

Mirá los convocados por parte de Diego Aguirre.

image

Mirá los convocados por parte de Pablo Peirano.