Partido Comunista partidario de discutir posible plebiscito por reforma jubilatoria

“Hay que hacer un balance, hay que cerrar con síntesis política, como son las cosas, y ver a partir de ahí qué es lo que hacemos para adelante”, dijo.

CANDIDATOS

El Partido Comunista se reunió con todos los posibles precandidatos a la interna del Frente Amplio y definirá a quién apoya en un comité central previsto para el 28 de mayo.

“Es un gran tema para nosotros. Hemos dicho y repetido que priorizamos la discusión del armado del programa, pero ya estamos en el momento que se instaló el tema. No es que no estemos discutiendo, es que todavía no hemos resuelto. Y de la resolución capaz que también pasa un tiempo para que lo hagamos público”, dijo el secretario general, Juan Castillo.

Estima que el nombre que apoyarán estará a finales de mayo o principio de junio. “A priori están todos. También una candidatura propia”, sostuvo.

Posible plebiscito