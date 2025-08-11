RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Partido Colorado resolvió votar el proyecto de ley de eutanasia: "Es un proyecto que el partido respalda", dijo Andrés Ojeda

El Comité Ejecutivo del Partido Colorado resolvió este lunes respaldar el proyecto de ley de eutanasia, que este martes se vota en la Cámara de Diputados. Andrés Ojeda recordó que el proyecto original es de Ope Pasquet.

Ojeda-agosto

“Fue un proyecto de puño y letra del Partido Colorado presentado en el período pasado por el diputado Ope Pasquet, que ahora tuvo modificaciones mínimas”, dijo Ojeda en conferencia de prensa.

“Es un proyecto del Partido Colorado, que el partido respalda y que ha tenido el consenso como para que sea aprobado en el Parlamento”, destacó Ojeda, quien de todas formas consideró “natural y sano” que puedan surgir opiniones contrarias, incluso dentro del Partido Colorado. “Son entendibles”, dijo el secretario general a la prensa tras la reunión del CEN.

