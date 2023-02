Pablo Ferrari no se postulará para presidente de la AUF: "Me bajaron de la candidatura"

"Me bajaron de la candidatura, cuando faltan pocas horas para la elección", afirmó Ferrari en conferencia de prensa. También agregó que "esta elección está viciada, no da garantías y debería suspenderse".

"Comencé un corto, pero intenso camino, con la intención de ser presidente de la AUF. Hice una campaña con total transparencia, honestidad. Pero parece que del otro lado, y apoyado por grupos de interés, quieren ganar el campeonato en los escritorios y sin rivales. Hoy, 17 días después de comenzada la campaña, y cuando faltan horas para su término, luego de que la comisión electoral de la AUF recibió los candidatos ya homologados, dio detalles del acto electoral del jueves, hasta se había elegido los colores de las papeletas para cada candidato (...) con el proceso electoral empezado, recibí la notificación de la Conmebol en donde me proscribe que no estoy habilitado", dijo Ferrari.

Para ser candidato, se requiere un certificado de idoneidad, que fue otorgado a Alonso, pero la Conmebol lo condicionó a Ferrari hasta que presentara su renuncia a su cargo en la Secretaría Nacional del Deporte, lo que debe ser aceptado y firmado por Lacalle Pou. Al respecto, el subsecretario sostuvo: "Dicen que porque soy funcionario público. Aunque estoy de licencia desde el 26 de enero pasado y tengo un cargo de particular confianza, no soy funcionario".

Además, se refirió a "casos similares" en los que se habilitó a candidatos que ocupaban cargos políticos o de confianza. "Basta recordar el caso de Oscar Curutchet en la elección pasada, cuando era director de la Intendencia de Montevideo y pidió licencia. El de Pedro Bordaberry, quien pidió licencia en el Parlamento en el momento que intervino la AUF o el de Armando Castaingdebat. Sin embargo, a mí me bajaron con ese argumento", señaló.

Paralelamente, clubes -entre los que están Peñarol- presentaron un recurso de amparo ante la Justicia, porque consideran que debe impugnarse la elección. La audiencia se llevará a cabo este jueves a las 12:00. Concurrirá la Mesa Ejecutiva de la divisional C y los clubes que presentan la demanda.

El reclamo es que la determinación del voto de la divisional C, que integra el Congreso de la AUF y que apoya a Ignacio Alonso, fue a mano alzada y no en secreto, como debería ser.

"En estos días he visto cosas que para definirlas de manera elegante, las llamaré vidriosas. La votación de la C es un claro ejemplo, fue un montaje perfectamente manipulado, no dejando entrar a una escribana a labrar un acta que constatara las irregularidades, con patovicas en la puerta y a diferencia de la elección anterior no se quiso votar de manera secreta", dijo Ferrari al respecto.

Otra punta que surge en este tema es que desde la AUF se sostiene que los clubes que presentaron el recurso (entre estos, Peñarol) podrán ser sancionados a nivel internacional por violar estatutos. De acuerdo a lo que marca Conmebol, los clubes no pueden recurrir a la Justicia.