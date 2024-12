Orsi dijo que el tema de la inseguridad "no va a ser fácil de revertir" y sostuvo que "se sale en clave de acuerdos"

"El ministro designado ha sido muy claro, acá no hay que venir con promesas fáciles. Se está con un buen trabajo con el Ministerio del Interior actual, se está trabajando y yo he conversado mucho con gente que hoy tiene responsabilidades en el Ministerio", manifestó. Y agregó: "Va a ser un tema que no va a ser fácil revertir, que está claro también poder localizar dónde están los problemas y no banalizar la discusión".

Consultado sobre la posibilidad de que jerarcas de la actual administración puedan continuar en el próximo gobierno, Orsi dijo que de una situación compleja se sale en clave de acuerdos y no se debe echar la culpa a los demás. Para el futuro presidente es importante la memoria institucional y de la colaboración entre los actores políticos.

"En vez de decir que todo lo que se hizo estuvo mal, lo que puede ser positivo y lo que nos puede ayudar para una nueva línea de trabajo, bienvenido sea y me consta que hay coincidencias". Y añadió: "Sostengo que el nivel técnico o profesional de los oficiales o de la oficialidad de la Policía es clave en todo esto, el respeto por la tarea y por la carrera es fundamental y además, el aporte de los que hoy están".

En relación al sociólogo Gustavo Leal, Orsi indicó que ya está realizando aportes en todos los temas a las autoridades del gobierno electo, pero no en el Ministerio del Interior, mientras que Mario Layera trabajará en el tema de Inteligencia, "veremos en su momento cuando tengan que ser designados y en qué nivel de responsabilidad, pero considero que Layera es un muy buen nombre para el tema de Inteligencia".

Siguiendo con la temática en seguridad, Orsi dijo que el jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza, es siempre fuente de consulta por su experiencia y nivel de profesionalismo. "Nunca le pregunta a uno qué orientación filosófica o política tiene y eso es lo que debemos tener claro".