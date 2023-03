Organización de jubilados y pensionistas cuestiona que anuncio de IASS no contempla menores ingresos

La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas ( Onajpu ) considera importante el planteamiento de aumentar el mínimo imponible del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) de 8 a 9 BPC, sin embargo, entiende que hay unos 200.000 jubilados que ganan 17.000 pesos, para los que este anuncio no repercute, sostuvo Sixto Amaro, secretario general de la asociación. "Estas deducciones no significan un aumento en las jubilaciones", manifestó.

“Esto se lo planteamos nosotros a todos los partidos políticos, se lo planteamos al señor ministro de Trabajo, al señor presidente de la República por escrito, queríamos que el mínimo no imponible aumentara de 8 a 10 BPC. Eso iba a contribuir un poco más en la recuperación de estos sectores que están por encima de los 50.000 pesos por mes. Pero eso iba en un planteo general que tenía en cuenta principalmente a los sectores de menores ingresos, que no se les consideró y que hoy reclamamos que ese 3% vuelva a ser vigente y que haya prestaciones dignas para mujeres y hombres que trabajaron una vida en este país", dijo Amaro.

La organización entiende "fundamental" que se reduzcan impuestos en los ingresos fijos de trabajadores, jubilados y pensionistas, pero remarca que "se quiso mirar apenas un árbol y no el bosque", porque los jubilados de menores ingresos no fueron tenidos en cuenta. "Porque la pregunta es muy sencilla: ¿alguien puede vivir con 17.000 pesos por mes?", planteó.

"Han tenido, por consecuencias de la pandemia, por consecuencia de la inflación el año anterior, un aumento del 3% que lo anunciaron en abril, que lo dieron en julio y que lo quitaron en diciembre", señaló y agregó: "No los considera, no los tuvo en cuenta. Y además, esos jubilados, los que ganan 20.000, los que ganan un poco más, tienen que pedir un préstamo porque no les alcanza y cada vez cobran menos y después viven daños irrecuperables. Pasan hambre".

Para Sixto Amaro, "hay que tenerlos en consideración para uno tener la tranquilidad de que rindió cuentas y atendió a todos los sectores del país. Incluido nuestro sector que es el más vulnerable".