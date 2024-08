Operativo policial en Cerro Norte: 23 allanamientos y al menos 11 detenidos; estuvo el ministro Martinelli

Seguí leyendo "No dejamos lugares liberados a la delincuencia", dice el ministro Martinelli tras participar en operativo en Cerro Norte

La Policía había llegado al lugar con siete órdenes de detención, que son personas a quienes la Fiscalía busca por diversos delitos. Aunque hubo más detenciones de personas que se encontraban en las viviendas allanadas.

En la noche de este miércoles, también hubo balaceras.

El 25 de junio pasado la Policía hizo allanamientos en ese lugar: en un pasillo donde hay varias viviendas, ubicado en la esquina de Río de Janeiro y Porto Alegre. Detuvo entonces a dos personas, e incautó balas y drogas. A pocos metros, está el Centro Juvenil 33 Orientales, sobre la calle Río de Janeiro.

Cerro Norte es uno de los barrios que el Ministerio del Interior intervino, debido a los episodios violentos reiterados que ocurren la zona.

"Vamos a devolverle la tranquilidad a Cerro Norte".

El ministro Martinelli publicó en X imágenes del operativo y escribió: "En un contundente y masivo operativo encabezado por la Jefatura de Montevideo, varias unidades de la policía, incluyendo la Guardia Republicana, la Aviación Policial y la UNATEM, realizaron 23 allanamientos simultáneos en Cerro Norte. Sabemos de la preocupación de los vecinos y estamos actuando en el barrio con toda la fuerza de la ley".

Y agregó: "Durante las intervenciones, detuvimos a varias personas requeridas e incautamos diversos objetos vinculados a actividades delictivas. No hay zona en la que la policía no entre; no dejamos lugares liberados a la delincuencia. Como lo hicimos en Villa Española y La Cruz de Carrasco, vamos a devolverle la tranquilidad a Cerro Norte".

Del operativo de este jueves participaron decenas de efectivos de la Guardia Republicana, de la Dirección de Aviación (helicópteros), Unatem, Brigada Antidrogas, Brigada de Automotores y policías de Zona 4 de Montevideo.

