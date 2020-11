Operación Océano: abogados piden acceder a celulares y cuentas bancarias de adolescentes

Al momento hay 32 personas imputadas por este caso. Los abogados defensores de los acusados se presentan esta mañana ante la jueza Adrinana de los Santos para solicitar una vez más que puedan tener acceso a la totalidad de los legajos.

Alejandro Balbi, uno de los abogados de los imputados, recordó que "la Fiscalía se ha cansado reiteradamente en señalar que la defensa tiene todos los elementos", sin embargo, sostuvo, "no es así, no es verdad".

"La realidad está acá y venimos a pedir tener acceso a toda la carpeta".

"Acá hay 32 personas formalizadas que están en esa situación por la declaración o por la incautación de diversos materiales probatorios con referencia a una de estas chicas que ya es mayor de edad".

"Nosotros por lo menos pedimos tener el acceso al teléfono de esta chica".

"Esta chica operaba bajo distintos nombres, se hacía pasar por hombre en algunos casos para investigar que amigas estaban en este asunto".

"También pedimos como abogados defensores, determinados métodos probatorios que la Fiscalía no nos hizo lugar", añadió Balbi.

En ese sentido señaló que "una de estas chicas tenía una cuenta conjunta con la mamá y tenía una cantidad de miles de pesos. Queremos saber el origen de esos fondos, por qué la mamá estaba en conocimiento y no se percató o no denunció o no habló con su hija".

"Todas las redes sociales a las que ella accedió, todas esas cosas son derechos que los abogados tenemos para investigar como la Fiscalía los hechos acontecidos en defensa de nuestros clientes. Eso no se nos ha hecho lugar y por eso nuestra audiencia de hoy frente a la jueza", concluyó.