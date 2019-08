Nuevo ministro de Economía para Macri; kirchnerismo anuncia que renegociará con el FMI

Fernández hizo estos anuncios mientras el gobierno de Mauricio Macri busca una reacción positiva de los mercados tras la derrota en las primarias PASO, y en ese sentido este lunes cobra vital significacón la asunción del nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza.

El nuevo funcionario desarrolló su carrera como ministro de la cartera en Buenos Aires bajo el gobierno de Cambiemos y llega para suceder a Nicolás Dujovne.

Una de sus primeras misiones será anunciar un parquete de medidas que incluyen el congelamiento del precio de los conbustibles por 90 días. cambios en el mínimo no imponible de los salarios, bonos para trabajadores públicos y privados.

En total las medidas buscan el "alivio" de 17 millones de argentinos, explicó el presidente Macri a fines de la pasada semana.

Macri y Fernández hablaron por teléfono en busca de asegurar gobernablidad hasta las elecciones de octubre. Allí se pusieron de acuerdo en tener un "teléfono rojo" para dar señales de tranquilidad a los mercados.

Segun el periodista Horacio Verbitsky, en su blog personal, la charla tuvo matices y en algunos momentos se volvió áspea, al punto que Alberto Fernández le dijo a Macri: "decile a Dujovne que no te mientas más. Revisá el acuerdo con el FMI y vas a ver que no estás cumpliendo con las metas"

"¿Qué me estás diciendo? No cumplieron la meta de inflación, no cumplieron la meta cambiaria, cierran el año con 1,7% de déficit fiscal”., dijo el candidato opositor.

Pero el presidente insistió: ”Hemos hecho todo lo que nos comprometimos”.

Fernández le respondió: “Hay dos posibilidades. Decile a Dujovne que no te mienta más, o sentate a leer el acuerdo y después me decís qué cumplieron”.

Los anuncios de flexiblización económica del candidato kirchenrista se dan luego de que el gobierno de Brasil anunciara, a través de su ministro de economía, que en caso de ganar las elecciones Aberto Fernández Cristina Kirchner , en Brasilia comenzarán a barajar la posibilidad de abandonar el Mercosur.

Paulo Guedes criticó la política internacional aplicada durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) y el modelo económico aplicado.

DE VACACIONES

Hernán Lacunza había previsto tomarse unas postergadas vacaciones tras las PASO y en eso estaba en la cordillera neuquina cuando recibió el viernes el llamado de Mauricio Macri. Pese a que su nombre sonaba desde hace tiempo como posible reemplazo de Nicolás Dujovne, este economista de 49 años se resistía a dejar de ser parte del equipo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Tras esa conversación telefónica con el Presidente, Lacunza decidió que lo suyo era hacerse cargo del ministerio de Economía tras una semana en la que el precio del dólar saltó 25%, se perdieron US$ 4.000 millones de las reservas, los bonos de la deuda tuvieron precios de default, el valor de las empresas que cotizan en Bolsa se redujo a precio de ganga y el riesgo país cerró en 1.650 puntos.

El nuevo ministro debe prepararse ya que llegaría una misión del FMI. Es la que debería con su informe aconsejar al directorio del Fondo el desembolso correspondiente a septiembre por US$ 5.500 millones.

De acuerdo con la consultora Quantum, dado que las metas de junio del acuerdo con el FMI se habrían cumplido, la misión podría aprobar el desembolso. Pero en su último informe advierte que “la evaluación estará sujeta a un análisis de la evolución del programa en el futuro