Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó al menos cinco heridos: la rambla está cortada

El accidente fue en la rambla casi Perinetti, donde hace un mes fue instalado un radar para controlar la velocidad. Hubo tres vehículos involucrados.

Foto: Valentina Villano, Subrayado. Accidente este 25 de diciembre en rambla, en Punta Gorda.

Foto: Valentina Villano, Subrayado. Accidente este 25 de diciembre en rambla, en Punta Gorda.

Al menos cinco personas resultaron lesionadas y una de ellas está grave, tras un accidente de tránsito en la curva de Punta Gorda, en la rambla de Montevideo, donde los choques han sido frecuentes en el último tiempo.

Hubo tres vehículos involucrados, que están aún en el lugar y el tránsito está cortado en ambos sentidos por los trabajos que realiza Policía Científica. El choque fue a la hora 2:50 de este jueves 25 de diciembre.

En la camioneta SUV oscura viajaban cinco personas, otras dos en el auto verde y una pareja lo hacía en el azul.

Foto: Policía Caminera.
Un hombre de 62 años murió en un accidente en ruta 8, cerca de Melo

De acuerdo con la información primaria, el auto verde circulaba hacia el Centro y se cruzó de senda, impactando con los otros dos vehículos que iban en sentido contrario. Los exámenes de alcoholemia realizados a los conductores dieron resultado cero, supo Subrayado.

Hace un mes, el 25 de noviembre, fue puesto en funcionamiento un radar en ese lugar para controlar la velocidad, principal causa de los accidentes en esa curva.

Noticia en desarrollo.

