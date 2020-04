Narco dio positivo a coronavirus y está con custodia policial en refugio del Mides

El hombre se encuentra con custodia policial en el refugio dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para personas con coronavirus, ubicado en el Estadio Charrúa.

El imputado se fugó de un control policial, y fue detenido en un segundo control. Los efectivos lo vieron descartando una bolsa cuyo contenido hacía presumir que se trataba de drogas.

Luego, en un análisis del celular, se constató que participaba en una operación de comercialización de drogas y armas.

El hombre admitió los hechos y su defensa llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que este martes pretendió formalizarlo. El acuerdo, según supo Subrayado, implicaba la prisión efectiva por 10 meses y otros 14 meses de libertad vigilada.

Como el hombre tenía síntomas, se llamó a un servicio de emergencia en Fiscalia y el médico le indicó antibióticos, y quedó pendiente el resultado del test de coronavirus, que finalmente se confirmó este miércoles.

La jueza no hizo lugar al pedido de la Fiscalía. El hecho generó malestar en Fiscalía y en la Policía por entender que la magistrada no debía dejar de lado que se cometió un delito. El acuerdo al que se llegó con la defensa, no se pudo llevar a cabo.

“Sin que esto signifique valoración o prejuzgamiento sobre los hechos que se le imputan, entiende la suscrita que los mismos no revisten una gravedad tal que amerite realizar una audiencia poniendo en riesgo la salud de todos los operadores judiciales”, indicó Larrieu en el fallo al que accedió Subrayado.

Ante este dictamen judicial, la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, solicitó medidas limitativas, a lo que la jueza Larrieu dispuso fijación de domicilio y la prohibición de salir del departamento de Montevideo por 90 días.