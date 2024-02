River Plate: Yonathan Irrazábal, Julio Báez, Norman Rodríguez, Horacio Salaberry, Christian Almeida, Ramiro Fernández; Jonathan Barboza, Thiago Galletto, Agustín Vera; Tiziano Correa y Juan Cruz De los Santos. DT: Ignacio Ithurralde.

El tricolor salió a la cancha con la nueva indumentaria 2024 que usará para el Campeonato Uruguayo y en la disputa de la fase de grupos de Copa Libertadores.

La primera fecha continúa este sábado con Fénix vs Danubio en el Parque Capurro a partir de la hora 17, Miramar vs Progreso en el Parque Palermo desde la hora 19.15 y Deportivo Maldonado vs Boston River en el Estadio Centenario desde la hora 21.30.

El domingo se cierra la etapa con tres partidos: Cerro recibe a Wanderers en el Tróccoli a la hora 10, Liverpool visita a Racing en el Parque Roberto desde la hora 17 y Cerro Largo recibe a Peñarol a la hora 20 en el Estadio Centenario.