Nacional y Liverpool ya juegan en el Gran Parque Central por el Clausura: empatan sin goles

Son el líder de la Tabla Anual y el campeón del Torneo Apertura los que se enfrentan este sábado en La Blanqueada.

Foto: Martín Charquero, Subrayado. Previa de Nacional – Liverpool en el Gran Parque Central.

Actualizá esta nota para seguir las novedades en vivo*

Los tricolores vienen de ganarle 2-1 a Plaza Colonia en el Estadio Centenario, mientras que los negriazules empataron en su casa con Peñarol 2-2.

Nacional debe ganarle a Liverpool este sábado si quiere ampliar la diferencia en la Tabla Anual para que no lo alcance Peñarol. En paralelo, se acercaría en el Clausura aprovechando que los aurinegros dejaron puntos en Belvedere hace una semana.

El juez del encuentro es Esteban Ostojich, quien está acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Matías Rodríguez. El cuarto árbitro es Federico Arman. En tanto, en el VAR están Andrés Cunha y Nicolás Piaggio.

Los equipos.

Mirá los once futbolistas de Nacional que serán titulares.

image

Mirá la oncena de Liverpool.

image

Convocados.

Mirá los futbolistas convocados por Nacional.

image

Liverpool no publicó su lista de convocados.

