Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo

Nacional visita a River Plate en el Parque Saroldi por la fecha 5 del torneo Clausura.

El partido va este sábado de tarde desde la hora 16, y resulta clave para los tricolores, que están décimos en el Clausura con solo 4 puntos, a 6 del primero Cerro Largo, y a 5 de Peñarol.

De todas formas Nacional capitaliza el Apertura y se mantiene primero en la Tabla Anual con 56 puntos, 4 más que Peñarol.

River Plate, en tanto, está último en ambas tablas. River Plate: image Nacional: image

Temas de la nota Nacional

River Plate