FECHA 5 de Clausura

Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo

Nacional viene de perder puntos en la fecha 4 y se ubica décimo en el Clausura. En la Anual sigue como líder. River Plate está último en el Clausura y en la Anual.

nacional miramar fecha 6 intermedio 2025 focouy (20)

El partido va este sábado de tarde desde la hora 16, y resulta clave para los tricolores, que están décimos en el Clausura con solo 4 puntos, a 6 del primero Cerro Largo, y a 5 de Peñarol.

De todas formas Nacional capitaliza el Apertura y se mantiene primero en la Tabla Anual con 56 puntos, 4 más que Peñarol.

Nacional - Boston River. Foto: FocoUy
Nacional empató con Boston River 0 a 0 por el Clausura en el Gran Parque Central

River Plate, en tanto, está último en ambas tablas.

River Plate:

image

Nacional:

image

