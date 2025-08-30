Nacional visita a River Plate en el Parque Saroldi por la fecha 5 del torneo Clausura.
Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo
Nacional viene de perder puntos en la fecha 4 y se ubica décimo en el Clausura. En la Anual sigue como líder. River Plate está último en el Clausura y en la Anual.
El partido va este sábado de tarde desde la hora 16, y resulta clave para los tricolores, que están décimos en el Clausura con solo 4 puntos, a 6 del primero Cerro Largo, y a 5 de Peñarol.
De todas formas Nacional capitaliza el Apertura y se mantiene primero en la Tabla Anual con 56 puntos, 4 más que Peñarol.
River Plate, en tanto, está último en ambas tablas.
River Plate:
Nacional:
