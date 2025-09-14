RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADIO CENTENARIO

Nacional, con la necesidad de ganar, visita a Plaza Colonia desde la hora 18:00

El partido que se disputa en el estadio Centenario es arbitrado por Javier Burgos, mientras que el VAR estará a cargo de Daniel Rodríguez.

pablo-peirano-focouy-nacional

Los Tricolores y el Pata Blanca vienen de enfrentarse en la semana por la Copa AUF Uruguay en el que los de Colonia vencieron por 2-1, clasificando a cuartos de final.

Los dirigidos por Pablo Peirano necesitan la victoria para poder despegarse en la Tabla Anual tras el traspié de Peñarol este sábado en Belvedere.

nacional goleo 3-0 a racing y mantuvo los cuatro puntos de diferencia en la anual sobre penarol
Nacional goleó 3-0 a Racing y mantuvo los cuatro puntos de diferencia en la Anual sobre Peñarol

El entrenador volverá a contar con el arquero Luis Mejía, quien se encontraba con la selección panameña.

En la tabla del Clausura, Nacional está séptimo con 11 unidades, mientras que Plaza Colonia busca salvarse del descenso ya que suma solo un punto.

