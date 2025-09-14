Nacional, con la necesidad de ganar, visita a Plaza Colonia desde la hora 18:00

Nacional visita a Plaza Colonia este domingo en el estadio Centenario por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los Tricolores y el Pata Blanca vienen de enfrentarse en la semana por la Copa AUF Uruguay en el que los de Colonia vencieron por 2-1, clasificando a cuartos de final.

Los dirigidos por Pablo Peirano necesitan la victoria para poder despegarse en la Tabla Anual tras el traspié de Peñarol este sábado en Belvedere.

El entrenador volverá a contar con el arquero Luis Mejía, quien se encontraba con la selección panameña.

En la tabla del Clausura, Nacional está séptimo con 11 unidades, mientras que Plaza Colonia busca salvarse del descenso ya que suma solo un punto.