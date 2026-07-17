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GRAN PARQUE CENTRAL

Nacional empata sin goles ante Wanderers por la sexta fecha del Torneo Intermedio

El partido que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Andrés Matonte, mientras que el VAR está a cargo de Diego Dunajec.

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Nacional recibe a Montevideo Wanderers este viernes en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Intermedio, Serie B.

Los dirigidos por Jorge Bava llegan tras empatar sin goles ante Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo.

Nacional está sexto con 32 unidades en la Tabla Anual y en la segunda posición en la Tabla del Intermedio con 10, a uno de Deportivo Maldonado que es líder con 11.

Foco Uy
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Esta noche, Bava no podrá contar con Rogel por quinta amarilla, pero sí con Maximiliano Silvera que irá de punta junto a Maxi Gómez.

Por su parte, los dirigidos por Matías Corujo llegan al Gran Parque Central tras ganarle a Progreso, en un partido clave por el descenso.

El partido es arbitrado por Andrés Matonte, mientras que el VAR está a cargo de Diego Dunajec.

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