MPS denuncia ante fiscalia a 8 argentinos y 4 uruguayos que debían estar aislados

El dato ya había surgido semanas atrás cuando desde el puente Fray Bentos-Puerto Unzué personal del Estado denunció las dificultades para controlar a los argentinos que ingresan por esa vía. Una importante cantidad no cumplía con el compromiso de estar ubicables para los inspectores. O no respondían a los llamados, o se comprobaba que las direcciones que declaraban no se ajustaban a la realidad.