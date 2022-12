Ministro Salinas descartó presencia de nuevas variantes de covid-19 en el país

Salinas afirmó que no se ha detectado ningún sublinaje nuevo y que actualmente predominan las variantes BA.4 y BA.5 de ómicron. Hasta ahora, las variantes BQ.1 y XBB no se han detectado. “Eso no quiere decir que no se detecte en el informe próximo”, pero hasta el informe de la semana pasada no se han registrado, destacó el ministro.