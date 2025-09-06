Ministro de economía reconoció que se equivocó en decir que el gobierno no iba a aumentar impuestos

En el marco del proyecto del presupuesto nacional, el ministro de economía Gabriel Oddone compareció este viernes ante la Comisión de presupuesto en Diputados.

En conferencia de prensa reconoció que en campaña dijo que no se iban a aumentar impuestos y en el presupuesto hay un incremento, pero apuntó a que el escenario sobre el déficit fiscal no es el esperado. También habló sobre la proyección de crecimiento.

"Lo que estrictamente yo dije, es que efectivamente el presupuesto lo que incluye es un incremento de los ingresos como porcentaje del producto, que yo había sostenido en el pasado, que eso creía que no era necesario, que no iba ocurrir, pero definitivamente la situación fiscal que el país tiene hoy por delante, requiere de una consolidación, una convergencia fiscal en los cinco años que tiene que hacer uso de los ingresos que el Estado tiene a su disposición. Eso es lo que yo dije en Cámara, me refería estrictamente a mí, no hable del Frente amplio y eso es lo que sostengo en este momento", dijo el ministro.

Agregó que "cuando hice esas afirmaciones era porque la información que yo disponía era de un déficit fiscal proyectado para este año era 2,8 del pib (...) y va a ser de, 4,1 (...) El escenario fiscal que hoy tenemos por delante, no tiene nada que ver con el que nos imaginamos, con el que nadie se imaginaba hace un año".