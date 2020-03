Miembros de varias religiones rezaron por el nuevo gobierno

El acto religioso fue encabezado por el cardenal Daniel Sturla, quien recibió al mandatario en la puerta y lo acompañó hasta la silla para él dispuesta en primera fila. Allí se sentó acompañado del secretario de la Presidencia Álvaro Delgado a su derecha y el prosecretario Rodrigo Ferrés.

"Todas las iniciativas a favor de la nación y del país son bienvenidas, las religiosas, las laicas, todas", dijo el presidente a la prensa antes de entrar a la Catedral.

"Laicidad no es laicismo, es no tener una religión oficial, no significa no tener una creencia", agregó luego de la ceremonia donde pastores, rabinos y obispos rezaron una oración por el presidente y el nuevo gobierno.

IglesiaCatólicaUy on Twitter Los líderes religiosos y las autoridades presentes rezan juntos el padrenuestro encomendando la labor del presidente @LuisLacallePou y de todo el gobierno electo. pic.twitter.com/F2CztY6aTt — IglesiaCatólicaUy (@iglesiauy) March 2, 2020

Además del Cardenal Daniel Sturla y el obispo de la Diócesis de San José y presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, monseñor Arturo Fajardo, participan el Rabino Daniel Dolinsky de la Congregación Israelita del Uruguay, el Pastor Jerónimo Granados de la Congregación Evangélica Alemana de Montevideo (Iglesia luterana alemana), el obispo Daniel Genovesi de la Iglesia Anglicana del Uruguay y el Pastor Pedro Lapadjian de la Iglesia Evangélica Armenia, el rabino Max Godet.