Un hombre de 32 años fue asesinado a primera hora de la tarde de este domingo en el barrio Casavalle, Montevideo.
Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a dos hombres en moto
Los dos autores llegaron en una moto al lugar y uno de ellos disparó hacia la víctima, que era del barrio y hace poco vivía en esa cuadra, indica la información primaria.
El homicidio ocurrió en avenida General San Martín esquina Gustavo Volpe. Hacia allí fueron policías porque el sistema de detección de disparos había captado detonaciones de arma de fuego a la hora 12:53.
Tras ser atacada, la víctima murió en el lugar. La Policía preservó la escena –donde se hallaron 5 casquillos– y, por estas horas, analiza cámaras de videovigilancia de la zona para establecer el recorrido de el o los autores, e identificarlos.
Descubiertos in fraganti: detienen a delincuentes que robaron más de $ 70.000 de una caja fuerte
De acuerdo con información aportada a Subrayado, los dos autores llegaron en una moto al lugar y uno de ellos disparó hacia la víctima, que era del barrio y hace poco vivía en esa cuadra. El cuerpo quedó dentro de una vivienda.
La Policía informó que el fallecido tenía tres antecedentes penales.
Dejá tu comentario