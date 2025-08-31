RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a dos hombres en moto

Los dos autores llegaron en una moto al lugar y uno de ellos disparó hacia la víctima, que era del barrio y hace poco vivía en esa cuadra, indica la información primaria.

Un hombre de 32 años fue asesinado a primera hora de la tarde de este domingo en el barrio Casavalle, Montevideo.

El homicidio ocurrió en avenida General San Martín esquina Gustavo Volpe. Hacia allí fueron policías porque el sistema de detección de disparos había captado detonaciones de arma de fuego a la hora 12:53.

Tras ser atacada, la víctima murió en el lugar. La Policía preservó la escena –donde se hallaron 5 casquillos– y, por estas horas, analiza cámaras de videovigilancia de la zona para establecer el recorrido de el o los autores, e identificarlos.

Foto cedida a Subrayado.
