Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a dos hombres en moto

Foto: Subrayado. Dos hombres en moto pasaron y uno de ellos le disparó a la víctima.

Un hombre de 32 años fue asesinado a primera hora de la tarde de este domingo en el barrio Casavalle , Montevideo.

El homicidio ocurrió en avenida General San Martín esquina Gustavo Volpe. Hacia allí fueron policías porque el sistema de detección de disparos había captado detonaciones de arma de fuego a la hora 12:53.

Tras ser atacada, la víctima murió en el lugar. La Policía preservó la escena –donde se hallaron 5 casquillos– y, por estas horas, analiza cámaras de videovigilancia de la zona para establecer el recorrido de el o los autores, e identificarlos.

De acuerdo con información aportada a Subrayado, los dos autores llegaron en una moto al lugar y uno de ellos disparó hacia la víctima, que era del barrio y hace poco vivía en esa cuadra. El cuerpo quedó dentro de una vivienda.

La Policía informó que el fallecido tenía tres antecedentes penales.