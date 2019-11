Martínez presentó posibles ministros y dijo que la coalición "no ha podido sacarse una foto"

"No solo nosotros, creo que más de un millón de uruguayos siente miedo de lo que puede pasar con el futuro del país. Siente miedo y ve en riesgo de un montón de realidades que han sido de transformación en el Uruguay".

"Es verdad que estamos preocupadísimos por el salario ante las incertidumbres que se generan sobre las limitaciones a los consejos de salarios. Sentimos el riesgo de la finalización de las políticas sociales que han sido transformadoras y de las cuales falta mucho (...)", comenzó diciendo el candidato en conferencia de prensa.

"Queremos decir claramente: no estamos demonizando a nadie, somos muy respetuosos de las personas. Lo que sí nos preocupa el enfrentamiento de dos proyectos de país y el riesgo que no solo sentimos nosotros sino que sienten más de un millón de uruguayos. Lo que tenemos que debatir es eso, discutir hacia donde se va a ir, teniendo claro las propuestas. Cosa que no hemos visto en una coalición que ni siquiera ha podido sacarse una foto conjunta, andan firmando por separado y en definitiva nos transmite incertidumbre".

"Hemos tratado de hacer toda nuestra campaña basada en tratar de reconocer los errores cometidos, nos hemos comprometido a superarlos".

"Propuestas que reafirmen las certezas y nos comprometan ante la ciudadanía de qué es lo que vamos a hacer. No somos un cheque en blanco. Y entendemos que eso tiene que ser respaldado por personas".

"Por eso hoy estamos comunicando que nuestra futura ministra de Vivienda va a ser Lucía Etcheverry, la futura ministra de Desarrollo Social va a ser Cristina Lustemberg, Mario Bergara al Ministerio de Economía y Gustavo Leal que va a ser nuestro ministro del Interior".

"Para nosotros lo más importante es entender el mensaje de la ciudadanía", concluyó.