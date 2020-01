Martínez lanzó su candidatura a la reelección y evitó criticar la interna del Partido Socialista

El ex intendente y ex candidato del Frente Amplio a la Presidencia de la República se mostró rodeado de los dirigentes que apoyan su reelección en la capital, entre ellos el ministro de Economía y líder de Asamblea Uruguay Danilo Astori.

Consultado sobre las diferencias que hay dentro de su sector, el Partido Socialista, donde una parte decidió apoyar la candidatura de Carolina Cosse y la otra, en minoría, quiere respaldarlo a él, Martínez respondió: "Hoy el partido en el que milité toda mi vida está discutiendo y tomando decisiones. El futuro dirá. Por ahora estoy esperando que esa discusión continúe y haya definiciones. No me pidas que me adelante.

Preguntado nuevamente por el conflicto dentro del Partido Socialista, el ex intendente dijo que no quería "juzgar la interna del Partido".

"Son discusiones que se tienen que laudar la organización. Cada uno con su conciencia, su honestidad y leal saber y entender tomará las decisiones que entienda", agregó.

CONFIANZA

Martínez pidió a la ciudadanía de Montevideo que "le renueve la confianza" y aseguró que hay muchas cosas por continuar y mejorar en la capital, la que gobernó desde mediados de 2015 hasta el 2019.

En la conferencia de prensa también estuvo sentado a su lado el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y el director de la OPP Álvaro García, quienes dieron un paso al costado en sus aspiraciones de candidatearse a la comuna para apoyar a Martínez.

En la mesa también estaba Cristina Lustemberg (del sector PAR) y Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, de quien se manejó también como posible candidato.

En sus primeras palabras Martínez elogió a Ferreri, García y Leal y aseguró que hubieran sido excelentes candidatos.

Luego agradeció el apoyo de los sectores y dirigentes que lo fueron a buscar la semana pasada, después de que había anunciado, a fines de diciembre, que no sería candidato a la Intendencia.

Esta decisión se basó en la negativa del Partido Socialista (del cual es miembro) a respaldar sus intenciones de ser reelecto en Montevideo.