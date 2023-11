Manini Ríos dijo que planteo de eliminar Misiones de Paz son "un anuncio para la tribuna"

El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Daniel Gerhard, dijo a Subrayado que el programa de gobierno debería estipular que Uruguay no participa más de las Misiones de Paz. "Creemos que los últimos años tenemos muchos ejemplos de que han sido negativos y esto no implica para los pueblos que vamos a ayudar, eso no implica ser solidarios entre los pueblos, no mandar otro tipo de asistencia humanitaria", comentó. Y agregó: "No ha sido positivo mandar Fuerzas Armadas".