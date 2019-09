Lacalle y Martínez cruzan en Twitter acusaciones de intolerancia y falta de diálogo

. @LuisLacallePou Tú no quisiste dialogar.

Desde la gestión siempre construí con los otros partidos, hechos no sólo palabras. Nosotros proponemos y tú criticas. Hoy no vi descontento, ví entusiasmo en la gente. https://t.co/ZARja9RdFe pic.twitter.com/3wzW4BY4As