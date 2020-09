Lacalle Pou negó que haya "intromisión" en campaña municipal y reveló que no homologó fallo de tribunal militar

En conferencia de prensa, el presidente habló de varios temas: la supuesta injerencia del gobierno en la campaña municipal, el proyecto de la Unidad Agroalimentaria incluido en el Presupuesto Nacional, la situación del senador Manini Ríos y a partir de ello reveló que no homologó el fallo de un tribunal militar, un documento que recientemente llegó a sus manos.

Sobre las acusaciones contra a candidata frenteamplista Carolina Cosse, relacionadas con el presupuesto de publidad durante su gestión en Antel, Lacalle Pou dijo que las revelaciones surgieron de un pedido de acceso a la información por parte del diario El Observador.

También dijo que el pase de la Unidad Agroalimentaria desde la Intendencia de Montevideo al MGAP tampoco es in injerencia en la campaña electoral, sino un proyecto que se incluyó en la Ley de Presupuesto. "Es una visión que tenemos en el gobierno y una propuesta que el parlamento podrá votar o no. Su fuera aprobado, no se puede ir contra una ley", advirtió a la oposición.

Luego le recordó al Frente Amplio lo sucedido en la Junta Nacional de la Granja durante la administración del ministro Enzo Benech, en donde se detectó un desfalco de varios millones de pesos con fondos obtenidos de los granjeros.

Por otra parte, hablando de la situación del desafuero del senador Manini Ríos, Lacalle Pou reveló que recientemente estuvo reunido con el ministro de Defensa Javier García, estudiando un fallo de un tribunal militar.

Señaló que, después de estudiar los antecedentes del caso, decidió no homologar el fallo. El trámite no está terminado aún, agregó.

Lacalle marcó así distancia con el proceder del presidente Tabaré Vazquez en ocasión de dos casos conocidos: los testimonios ante el tribunal de honor de Gilberto Vázquez (2006) y José Nino Gavazzo (2018). En ambos casos los fallos fueron homologados y la justicia no supo de ellos hasta que se hicieron públicos por otras vías.

Sobre este punto, recordó que desde la campaña electoral venía señalando la existencia de más documentación sobre detenidos desaparecidos que "había sobrepasado" al Ministerio de Defensa y al Poder Ejecutivo, y que se encontraba todavía fuera de circulación pública.

El mandatario recordó que desde el principio criticó la actitud de su antecesor de firmar la ho,mologación de los fallos sin leerlos.

"Nosotros decidimos no solo leerlos, sino también estudiar los antecedentes antes de decidir si firmábamos o no", explicó.

Lacalle no dio más datos sobre el caso citado.