Lacalle Pou habló con Manini Ríos por lo que dijo Rivera Elgue sobre los desaparecidos

Según dijo este lunes el designado secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, ni él ni Lacalle Pou coinciden con la visión que expresó Elgue, integrante de Cabildo Abierto y hombre de confianza de Manini Ríos.

“Yo no las comparto, obviamente que no las comparto, y me consta que el presidente (electo) tampoco las comparte, y me consta que Manini tampoco las comparte al punto que ya hizo declaraciones en sentido contrario”, dijo Delgado.

El futuro ministro de Defensa Javier García también se expresó en contra de lo que dijo Rivera Elgue, y recordó que “las Fuerzas Armadas tienen una sola forma de actuar que es dentro de la Constitución y la ley, cuando se apartan de la Constitución y la ley sabemos que siempre actúan mal”.

En entrevista con La Diaria, el futuro subsecretario de Defensa dijo que si las Fuerzas Armadas hubieran actual mal, habría más desaparecidos en Uruguay.

“Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay”, dijo Elgue el pasado fin de semana.