La importancia de jugar con las emociones de tu audiencia en una campaña de email marketing

FOMO son las siglas de Fear Of Missing Out o, en su traducción, miedo a perderse algo. ¿Alguna vez has ido a un plan que no te terminaba de apetecer solo por no faltar a las posibles historias míticas que pudieran llegar a ocurrir? Bien, lo hiciste por FOMO. Como cualquier miedo, esto tiene ciertas connotaciones negativas. No obstante, dejando de lado cualquier problema real al respecto, es importante destacar que ha calado especialmente en el ámbito del mailing masivo. Es la capacidad de generar FOMO la que hará que muchos clientes, antes incluso de que saques tus productos a la venta, se lancen a la compra. Por ejemplo, anuncia una tirada limitada de algún artículo y, si logras despertar este miedo, volarán las reservas de cara a la fecha. Eso sí, dichos productos deben estar a la altura; de lo contrario el efecto será muy perjudicial para tu rigor empresarial.

¿Y qué hay del FUD? Volvamos a las siglas: Fear, Uncertainty and Doubt, o miedo, incertidumbre y duda. Tal es la relación entre ambos conceptos que uno se nutre del otro, influyendo con una fuerza radical en este tipo de campañas. No obstante, jugar con la duda tiene sus peligros, ya que vivimos en una era de inestabilidad y esto no siempre es bien recibido por el consumidor. Por consiguiente, si vas a hacer una estrategia basada en FUD, hazlo cuando te hayas ganado cierto reconocimiento. La incertidumbre es buena si la espera merece la pena.

El Hype para emocionar antes de salir al mercado

Tanto el FOMO como el FUD tienen un mismo cimiento común: el hype. Cuando la palabra “emoción” dejó de ser suficiente para definir cómo nos sentimos ante la llegada de un evento o la compra de un producto, el anglicismo hype vio la luz. Con el auge del marketing digital, muchas empresas aprovecharon este concepto para hacer campañas lo más ruidosas posibles. Para que lo veas más claro: un tráiler de una película de Marvel que deja ver unos pocos instantes de la trama para que los fans pierdan la cabeza tratando de desentrañar cada misterio.

Al jugar con el hype del consumidor, se está generando intrínsecamente una necesidad que hasta el momento no se tenía. Pongamos que te dedicas a la venta de zapatillas y vas a lanzar un modelo exclusivo. Pon una cuenta atrás y una imagen misteriosa. De pronto tus seguidores se verán contando los días hasta que el lanzamiento se haga efectivo.

Además de optimizar el deseo de tu audiencia por invertir su dinero en tu empresa, hay que señalar que es especialmente sencillo. Sin grandes ademanes publicitarios, sino con un simple email bien pensado, podrás hacer que tu audiencia se lance a tu tienda online. Ahora bien, esta capacidad de jugar con la expectación no está al alcance de todo el mundo.

Cómo implementar estas estrategias en el email marketing

Con todo lo que te hemos contado, quizás te estés haciendo una pregunta: “¿cómo puede hacer todo esto en mi empresa?”. Es justo, así que no te vamos a dejar en la estacada. Para ello, vamos a darte una serie de claves que deberías pensar antes de poner en marcha la acción de marketing en cuestión. No importa el sector en el que te muevas: cualquier compañía es capaz de crear hype si juega con las emociones correctas.

El primer paso es el de crear una marca sólida y de calidad. Nadie confía a ciegas en terceros, menos todavía en el entorno digital. Por lo que antes de poder hacer que el FOMO domine tus campañas, será necesario ganarse tu hueco en el mercado. Una vez esto suceda, entonces ya podrás presentar tus productos generando expectativas. Plantea una serie de interrogantes en tus acciones de mailing. Que haya debate en las respuestas. Que cada uno use su imaginación a su forma. Motivo por el que es una estrategia esencial también para las redes sociales.

Da pie a que tu audiencia te responda el mail con un cuestionario o la participación de algún tipo de concurso. Esto no solo va a repercutir positivamente en el índice de ventas del producto que se está presentando en cuestión, sino también en la fidelización de los clientes. De hecho, si te es posible haz una colaboración con algún influencer para que sus propios seguidores quieran sumarse a la ola que estás a punto de surfear.

Con todo esto, es muy probable que tu devenir en el mundo de los negocios online sea mucho más favorable. Nadie querrá perderse una sola novedad en tu empresa, haciendo que la tasa de apertura de los correos enviados se multiplique drásticamente. Porque, esta vez no tendrás que ir a por tus clientes, sino que serán ellos los que te pidan por favor que les vendas lo que tienes en catálogo. ¡Un sueño hecho realidad!