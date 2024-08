José Mujica fue internado en el Casmu por su tratamiento contra el cáncer

El ex presidente José Mujica fue internado en el sanatorio Casmu el lunes de noche. Fuentes cercanas al ex mandatario indicaron a Subrayado que el ingreso es por "un manejo de su tratamiento" y que "se están haciendo estudios para controlar sus valores".

Días atrás Mujica dijo en una nota publicada el viernes por The New York Times que se siente "deshecho" y "perdiendo" la vida. "Me hicieron un tratamiento con radiología", dijo Mujica, de 89 años, al ser consultado sobre su salud. "Según los médicos, anduvo bien, pero yo estoy deshecho".