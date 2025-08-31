RECIBÍ EL NEWSLETTER
advertencia meteorológica

Inumet amplía a gran parte del país la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

La advertencia amarilla rige para localidades de varios departamentos. Mirá el detalle.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en el mediodía de este domingo una advertencia amarilla para localidades del norte y litoral del país, por tormentas puntualmente fuertes.

El llamado de atención se actualizará a la hora 15:00 de este domingo o ante cambios significativos.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señaló Inumet.

image

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia meteorológica amarilla.

Artigas: todo el departamento.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Masoller.

Salto: todo el departamento.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Mercedes, Palmitas y Villa Soriano.

Tacuarembó: Tambores.

