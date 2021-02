Interior informó que "incidente de ciberseguridad" en Identificación Civicil se detectó a tiempo

Asimismo, un informe elaborado por el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informáticas (CertUy) aseguró que "no se detectaron pérdidas de información y realizó una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de seguridad de esta Dirección". Además informaron que se encuentra en curso una investigación administrativa.

El 15 de enero el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado en el que afirmaba que habían sido víctimas de un ciberataque en algunas computadoras de la Armada, agregaban que la formación comprometida no era sensible y que se estaba terminando con la investigación interna para realizar la denuncia correspondiente en Delitos Informáticos. Según se supo, se trataba de un hacker ruso que pedía U$S 500 mil, a cambio de la información robada.