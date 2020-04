Instituto Nacional de Carnes donará U$$ 21 millones para la lucha contra el coronavirus

El Instituto Nacional de Carnes (Inac) comunicó al gobierno que donará US$ 21 millones para la lucha contra el coronavirus en Uruguay, de los cuales US$ 20 millones serán destinados al Fondo Coronavirus y US$ 1 millón a comedores del Instituto Nacional de Alimentación. La información fue divulgada este jueves por radio Rural y confirmada a Subrayado por el Ingeniero Fernando Mattos, presidente del Instituto.