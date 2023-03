Informante del diputado Vega marca lugar del Batallón 14 por desaparecidos

Según informaron fuentes de Defensa a Subrayado, en el lugar la ubicación fue señalada a Goñi y a Vega directamente, dado que fue la condición que puso el informante. El ministro Javier García declaró el martes que la misma persona comunicó esta información al Ministerio el año pasado, pero con la condición de no trasladarla directamente a la Inddhh, organismo encargado por ley de la búsqueda de desaparecidos. Como esto no fue aceptado, García indicó que no hubo avances en esa ocasión.