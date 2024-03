IMM remitió un proyecto a la Junta para regular propaganda política en los comités

Los requisitos son que “podrán ocupar hasta un máximo de 70% de la superficie de la fachada o muro soporte donde se instalen; separación no mayor a 0,70 m de la fachada o del muro soporte; si el material del elemento publicitario es opaco, no podrá cubrir las aberturas de la edificación; si el material del elemento publicitario es traslúcida o microperforada, podría cubrir las aberturas, dejando una separación de 0.50m de la fachada o muro soporte; en planta baja, sólo se podrá colocar elementos de publicidad por encima del dintel de las aberturas de dicha planta; la iluminación de los elementos no deberán causar molestias a terceros ni interferir con el entorno ni con las señales de tránsito; los elementos no deberán dañar la estructura o fachada del edificio soporte”.

Además, el proyecto se refiere también a las marquesinas que se coloquen, que deben contar con permiso del centro comunal para colocarse.

“Elementos publicitarios deberán instalarse exclusivamente en los inmuebles en que se ubique sede o local partidario”, sostiene el texto y agrega que “se deberá contar con la autorización del propietario del inmueble para la instalación de elementos publicitarios en el mismo para la realización de propaganda política, lo cual se acreditará mediante certificado notarial”.

También indica que “los partidos políticos serán responsables por las infracciones a la presente norma y el propietario del inmueble lo será en forma subsidiaria”.