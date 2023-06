"Hay que mirar por el espejo retrovisor", sostuvo Lacalle Pou al hablar sobre críticas por homicidios

Sobre las críticas de la oposición, respondió que "hay que mirar un poco por el espejo retrovisor a ver qué se hizo" y subrayó que "los números no mienten". "Si este tema tan sensible lo mido en votos, sería una falta de respeto a la gente".

Al referirse a las cifras de homicidios, comparó con mayo de 2019 y dijo que bajaron, en relación a mayo de 2023. “Exactamente no me acuerdo la cifra, pero era en 36”, detalló en referencia a prepandemia. “En mayo de 2023, 23. El año pasado, 40”, indicó. "Esto a la familia que le mataron el otro día al padre, al compañero, al marido, qué le importa la cifra. Porque es una muerte. No estamos conformes. Mientras que haya violencia, mientras que haya homicidio, mientras que haya rapiña, no estamos conformes”, manifestó en rueda de prensa en Flores.