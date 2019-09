Grupo Familiares pide que se vote ley que asegure búsqueda de desaparecidos

Javier Tassino, integrante del grupo Familiares, dijo a Subrayado que espera que todos los legisladores voten la ley que envió el Poder Ejecutivo y que le asigna a la Institución Nacional de Derechos Humanos la tarea de buscar a los desaparecidos, casi 200 en Uruguay.

Hasta el momento la búsqueda dependía de la Presidencia de la República, con lo que quedaba sujeta a la voluntad política del gobierno de turno.

El Ejecutivo que encabeza Tabaré Vázquez propone en el proyecto de ley que la búsqueda de desaparecidos no dependa del gobierno sino de una institución independiente como la de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

“Lo importante ahora es votar la ley”, dijo Tassino, y agregó: “con el tema de los desaparecidos no se agitan banderas diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y después cuando llega el momento no se hace nada. Hoy tienen la oportunidad, que después no lo usen durante la campaña si no lo votan”.