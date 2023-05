Gremio de OSE sostiene que nivel de cloruro y sodio es más elevado que el autorizado

"Nos consta ya que los datos actuales ya están más elevados que los permisos que se han solicitado. Ya estamos por arriba, así que no es de extrañar que en breve se solicite aumentar aún más al Ministerio de Salud y ver qué medida se toma a partir de eso", indicó.

También se refirió al recurso de amparo por el que el ente, presidencia y Ministerio de Ambiente deberán concurrir este lunes a las 13:00 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dijo que si bien no lo presentaron ellos, fue Gustavo Salle Lorier junto a otras personas, estarán atentos.

Además, el gremio reclama frenar corte de personal y que el gobierno suspenda la licitación del proyecto Arazatí.

"El proyecto Neptuno no hubiera sido nunca una solución a esto. El proyecto Neptuno utiliza agua del Río de la Plata, que es lo que está trayendo el problema ahora, y no quita sal. No está previsto que quite sal.

Este lunes, el gremio junto al pit-cnt brindarán una conferencia profundizando sobre la situación del agua y las medidas planteadas