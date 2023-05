Gremio de estudiantes del IAVA se manifestaron frente al Codicen: reclaman soluciones

La manifestación es "por la reivindicación de nuestra plataforma y también repudiando la violencia que se está viviendo en todos los centros de la Educación, por parte de las autoridades y también por parte de los estudiantes", dijo Gerónimo Sena, vocero del gremio. Remarcó que ya han tenido reuniones con autoridades, pero que lo que esperan son soluciones. "No puede ser que te juren las cosas y no las hagan. Que es para la educación digna que nos conviene a todos. Incluso para los que piensan igual que las autoridades, que no lo saben ver, porque es como si tuviesen los ojos totalmente tapados, enceguecidos". En ese sentido, aseguró que los estudiantes se están "arriesgando el año" y enfatizó: "Verdaderamente queremos estudiar".