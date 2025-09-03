Gran parte del país bajo advertencia amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) mantiene vigente en la tarde de este miércoles una advertencia amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes. La actualizará a la hora 15:00.

Según detalla el organismo se trata de un frente estacionario asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señaló Inumet.

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia meteorológica amarilla.

Artigas: todo el departamento.

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y San Jorge.

Florida: Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Merinos y Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Aguas Dulces, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo y San Luis al Medio.

Salto: todo el departamento.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: todo el departamento.