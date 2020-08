García aseguró que gobierno del FA sabía todo sobre el Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez

Tras mostrar los documentos correspondientes al Tribunal y el informe que elevó al Ministerio en 2006 la jefa de la asesoría jurídica del esa secretaría de Estado, García aseguró que el gobierno de entonces, encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, estaba al tato de todo lo que se declaró e informó en ese Tribunal a Gilberto Vázquez.

García explicó que "no hay Tribunal de Honor finalizado hasta que participa el mando político" y según la información contenida en el Ministerio de Defensa "el Poder Ejecutivo de la época lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones".

"Hay un Tribunal de Honor Militar que elabora la documentación con las respuestas de las personas interrogadas, pero ese Tribunal de Honor no concluye hasta que el mando superior de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República con la ministra o ministro respectivo deciden una de las dos posibilidades. Homologan o no homologan. Pero no hay Tribunal de Honor finalizado hasta que participa el mando político".

"La discusión que en estas horas se daba es si había llegado al Ministerio de Defensa todas las actuaciones y yo les quiero decir que sí", aseguró el actual ministro.

CONFESIONES

El ex coronel procesado años después por 28 homicidios cometidos en lo que se llamó el "segundo vuelo" durante la dictadura (uruguayos capturados en Argentina y traídos en avión a Uruguay para luego ser desaparecidos), confesó en ese Tribunal su participación en este episodio de represión coordinada entre las dictaduras de ambos países.

También confesó haber torturado y ejecutado personas detenidas en el marco de la represión contra grupos de izquierda durante la dictadura.

El contenido de esas declaraciones, realizadas en el 2006, recién se conocieron la semana pasada cuando el actual ministro de Defensa Javier García le entregó a Familiares de Detenidos Desaparecidos el expediente con las actas completas del Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez.

García asegura que el contenido de ese Tribunal estaba en conocimiento del gobierno del Frente Amplio desde 2006, y que incluso en el 2019 el Ministerio (por entonces encabezado por José Bayardi) le negó las actas al grupo de Familiares cuando las pidieron por primera vez.

PEDIDO Y RESPUESTA

El ministro García relató que el 17 de junio de este año, Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitó todo lo concerniente al Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez. "La solicitud fue realizada el 17 de junio y contestada el 20 de agosto. Toda la información del Tribunal de Honor estaba en las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional", afirmó el actual ministro.

"Posteriormente a la entrega, la semana pasada, en forma oral y luego mediante correo electrónico se solicitó una ampliación de información con documentos que no integran el Tribunal de Honor pero estaban mencionados. Eran 10 documentos. Siete se contestaron en 48 horas y tres quedaron pendientes y van a ser contestados hoy", agregó García.

El Titular de Defensa dijo que "no es la primera vez" que Familiares de Detenidos Desaparecidos hace una solicitud de información sobre el Tribunal de Honor a José Gavazzo, Ricardo Arab, Giilberto Vázquez, Jorge Silvera y Luis Maurente, y recordó que la última fue realizada el 8 de mayo de 2019.