Fiscal ordenó dejar libre al delincuente que fue retenido por chofer y pasajeros en un ómnibus

Un delincuente de 41 años con 10 antecedentes penales quiso rapiñar un ómnibus de pasajeros en Villa Española pero terminó trabado en lucha con el chofer y retenido por pasajeros este martes. Fue golpeado y está internado en el hospital Pasteur .

Debido a que el tiempo de internación puede ser mayor a 48 horas, el fiscal de Flagrancia Diego Pérez ordenó dejarlo en libertad porque se vencerían los plazos legales, señalaron fuentes del caso. "Cese de detención, se tramitará orden de detención", señala la resolución.

Eso implica que los médicos deben informar a la Policía cuando el rapiñero sea dado de alta, para que los oficiales entonces informen a Pérez y allí sea solicitada una orden de detención. Una persona no puede estar detenida como sospechosa de un caso, por más de 48 horas.

El intento de rapiña ocurrió a las seis de la mañana de este martes en el ómnibus de Cutcsa de línea 174 con destino a Aviación. El delincuente subió en Larravide y Tomás Claramunt, sacó un arma de fuego y le dijo al chofer: "Dame todo o te lastimo".

El trabajador, de su misma edad, se trabó en lucha mientras que pasajeros le sacaron al rapiñero el arma de las manos. Lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

El hombre tiene 10 antecedentes, el último de ellos de hace dos años por rapiña, señala la información policial a la que accedió Subrayado este martes. Los efectivos le incautaron una pistola de plástico y una varilla de hierro.

Además la Policía venía investigando al rapiñero por otros seis delitos de este tipo.

El conductor del ómnibus sufrió traumatismo en su mano derecha pero fue dado de alta en el lugar. Mientras que el delincuente fue internado en el hospital por golpes y cortes en la frente.