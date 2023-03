Fiscal de Corte se refirió al caso Astesiano y dijo que proceso abreviado "es opción legítima"

"En el caso concreto, es una opción legítima que adoptó el equipo fiscal que estaba investigando ese caso. En cuanto a las penas, son importantes, en el caso del señor Astesiano. No me merece otro comentario que reconocer el trabajo que hizo ese equipo fiscal a cargo de la doctora Fossati", agregó.

Sobre los dichos de la fiscal Fossati sobre no sentirse respaldada ante su denuncia por difamación, Gómez aclaró: "Obviamente esa denuncia se le dio el trámite que corresponde. En este caso, la asignación de un fiscal para que investigue. Son acciones privadas, consideramos que es una percepción que la respeto de la señora fiscal, pero no debo, no tengo, no es mi función responder a acciones particulares de alguien que se sienta ofendido".