Fiscal de Corte sobre pedido de destitución por parte de Cabildo Abierto: "poco importan después las consecuencias"

“Desde el punto de vista de la imagen de la institución, no es lo que uno desearía que hubiera pasado. Pero yo confío plenamente en los fiscales”, explicó Díaz al programa Punto de Encuentro de Radio Universal.

Charquero y Moreira trabajaron juntos en el equipo asesor de Luis Lacalle Pou, cuando éste era postulante a la Presidencia.

La fiscal de Carmelo decidió cerrar el caso en el que Moreira fue acusado de ofrecer pasantías en la comuna coloniense a cambio de sexo que le formulara una edil.

El hecho provocó polémica política y el fiscal de Corte ordenó una investigación sobre la actuación de Charquero.

Esta decisión molestó al Partido Nacional, que pidió explicaciones a través del presidente de su directorio, Pablo Iturralde.

También el diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes desde el Parlamento.

Día recibió a Iturralde y luego respondió a Schipani: "La Fiscalía responderá este pedido como ha respondido absolutamente todos los pedidos de informe que ha recibido, desde que es un ente descentralizado en 2015”.

El socio de la coalición multicolor, Cabildo Abierto, fue más lejos: pidió al presidente Lacalle Pou la destitución del fiscal general.

El diputado Eduardo Lust dijo que si la destitución no se concreta su sector político debería considerar el retiro del apoyo al gobierno.

“Cuando uno toma las decisiones administrativas que tiene que tomar, poco importan después las consecuencias. No voy a ingresar en el debate político como no he ingresado en 26 años”, dijo Díaz.

En presidencia

Los dirigentes de Cabildo Abierto Guillermo Domenech y Eduardo Lust fueron recibidos por el director general de secretaría de Presidencia Heber Paguas.

Ambos dirigentes de Cabildo Abierto sostienen que Díaz incurrió en una “falta grave” al hacer pública la investigación administrativa sobre la fiscal de Carmelo.

También entiende que hay persecución política por parte del Fiscal de Corte y que esto puede actuar como presión sobre otros fiscales que investigan o recibieron denuncias sobre políticos.

En particular Lust sostiene que la investigación ordenada por Díaz busca amedrentar a los fiscales que investigarán su denuncia contra el ex presidente Tabaré Vázquez y otros jerarcas del anterior gobierno, por el contrato firmado con UPM.

“