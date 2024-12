Familiares de Gonzalo, el enfermero asesinado en enero, reclaman avances en la investigación: "No sabemos nada", dijo su hermano

El hermano de Gonzalo dijo a Subrayado que la Policía nunca allanó la boca ni tampoco detuvo a nadie. "Nosotros últimamente llamamos y no nos contestan el teléfono, la fiscal que está en el caso, Edelman, tampoco tiene trato con los abogados. La titular es Edelman, pero la que habla con los abogados es González. La realidad es esa, no sabemos nada".

Andrés comentó que la noche del crimen, los delincuentes no le robaron nada a su hermano, pero agarraron la mochila y la tiraron a metros del cuerpo. El celular apareció al igual que la alianza. "La mochila estaba, se perdió en la investigación". Y agregó: "Él no tenía problema con nadie, era una persona bien, trabajaba, estudiaba, estaba para recibirse de nurse".

El periodista de Subrayado, Miguel Chagas, dijo que la investigación no ha avanzado y que los familiares del hombre aseguran que no hay ninguna persona detenida por este caso, pero tienen sospechas de que los autores del crimen pertenezcan a esa boca de venta de drogas. Las cámaras de videovigilancia no pudieron detectar a nadie.