Exministro de Ambiente, Adrián Peña, regresó al Parlamento para ocupar su banca en el Senado

Aseguró que le tocó “volver al ruedo” en “una semana que está movida” por la definición de temas importantes, como el proyecto de ley de reforma de la seguridad social y de tenencia compartida, ambos en Diputados.

Peña también asumió la coordinación en el sector Ciudadanos y encabezó la primera reunión de la bancada, en “una semana a todo ritmo”.

Reconoció que se siente más cómodo en lo ejecutivo, porque “mi vida ha sido en la gestión, entonces gestionando me siento muy cómodo”, dijo. Aunque aseguró que seguirá aportando desde lo legislativo.

Habló de autocrítica respecto a la polémica por su título universitario y de su renuncia a Ambiente. “La renuncia al Ministerio no es algo que alguien me haya solicitado, no me lo solicitó ni el partido ni el sector ni el presidente, fue algo que entendí debía hacer porque entendí que había cometido un error”, afirmó.

“Quienes estamos en política tenemos que liderar con el ejemplo y eso fue lo que tratamos de hacer con esa renuncia, que nos costó porque estábamos muy involucrados en la tarea, porque teníamos mucha cosa por hacer todavía. Es un precio que hay que pagar porque cometemos errores, como cometemos todos los seres humanos en diferentes ámbitos”, agregó.

“Todavía estoy en esa etapa de reconciliación con uno mismo, porque uno se molesta con uno, como cualquiera que se equivoca, uno termina caliente con uno mismo”, indicó.

Destacó que su error no trajo perjuicios para la sociedad y que no se vio involucrado ningún acto de gobierno. Que no hubo un delito, sí una falta ética.

Actualmente, trabaja en dos proyectos vinculados a lo ambiental sobre una normativa más potente para el buen manejo plaguicidas y sobre la protección de pastizales que no interfieran en la producción. También en una iniciativa referente a lo productivo y con relación al servicio civil y los funcionarios públicos.