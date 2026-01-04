RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVAS TARIFAS

Este lunes aumenta el precio del boleto en Montevideo: estos son los nuevos valores

"El ajuste, que promedia $2 en todo el sistema, es el mínimo necesario para garantizar su sostenibilidad económico-financiera. Se implementará desde la hora 00:00 de este 5 de enero", indicó la Intendencia de Montevideo.

boleto-stm-transporte-omnibus-bondi---credito-intendencia-montevideo

Este lunes comienzan a regir las nuevas tarifas del transporte colectivo urbano en la capital del país.

El aumento comienza a partir de la hora 00:00 de este 5 de enero. El boleto de una hora pasa a costar 52 pesos con la tarjeta STM y 64 pesos con efectivo. La carga mínima es de 100 pesos.

Además, se mantiene la devolución otorgada al usuario frecuente y a quienes sean beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social.

"El ajuste promedio de todo el sistema es de 2 pesos incrementando la diferenciación de tarifas entre el pago electrónico (aplicado mediante la precarga de la tarjeta STM, o adhiriendo a modalidad pospago a través de convenios con el Banco República, OCA, Creditel, Tarjeta D y Cabal) y el pago en efectivo a bordo del ómnibus", indicó la comuna.

Los nuevos valores son los siguientes:

  • 1 hora: $52 con pago electrónico, $64 (común o una hora) con pago en efectivo
  • 2 horas: $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo
  • Jubilado Cat. A: $14 con pago electrónico, $17 con pago en efectivo
  • Jubilado Cat. B: $23 con pago electrónico, $26 con pago en efectivo
  • Estudiante Cat. A: $28,50
  • Estudiante Cat. B: $39,90
  • Zonal: $27 con pago electrónico, $34 con pago en efectivo
  • Céntrico: $38 con pago electrónico, $48 con pago en efectivo
  • Prepago nominado (abono institucional): $46,80
  • Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo
  • Combinación Metropolitana: $80

