Estas son las nominaciones a los Premios de la Academia en sus principales categorías

- "Avatar: El camino del agua"

- "Los espíritus de la isla"

- "Elvis"

- "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- "Los Fabelman"

- "Tár"

- "Top Gun: Maverick"

- "El triángulo de la tristeza"

- "Ellas hablan"

- Mejor director -

- Martin McDonagh, "Los espíritus de la isla"

- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Steven Spielberg, "Los Fabelman"

- Todd Field, "Tár"

- Ruben Ostlund, "El triángulo de la tristeza"

- Mejor actor -

- Austin Butler, "Elvis"

- Colin Farrell, "Los espíritus de la isla"

- Brendan Fraser, "La ballena"

- Paul Mescal, "Aftersun"

- Bill Nighy, "Living"

- Mejor actriz -

- Cate Blanchett, "Tár"

- Ana de Armas, "Rubia"

- Andrea Riseborough, "To Leslie"

- Michelle Williams, "Los Fabelman"

- Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor actor de reparto -

- Brendan Gleeson, "Los espíritus de la isla"

- Brian Tyree Henry, "Resurgir"

- Judd Hirsch, "Los Fabelman"

- Barry Keoghan, "Los espíritus de la isla"

- Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor actriz de reparto -

- Angela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda por siempre"

- Hong Chau, "La ballena"

- Kerry Condon, "Los espíritus de la isla"

- Jamie Lee Curtis, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Stephanie Hsu, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor película internacional -

- "Sin novedad en el frente" (Alemania)

- "Argentina, 1985" (Argentina)

- "Close" (Bélgica)

- "EO" (Polonia)

- "The Quiet Girl" (Irlanda)

- Mejor película animada -

- "Pinocho de Guillermo del Toro"

- "Marcel the Shell With Shoes On"

- "El gato con botas: El último deseo"

- "Monstruo del mar"

- "Red"

- Mejor documental -

- "All That Breathes"

- "La belleza y el dolor"

- "Fire of Love"

- "A House Made of Splinters"

- "Navalny"

- Películas con siete o más nominaciones -

"Todo en todas partes al mismo tiempo" - 11

"Sin novedad en el frente" - 9

"Los espíritus de la isla" - 9

"Elvis" - 8

"Los Fabelman" - 7

FUENTE: AFP