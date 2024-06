"Está como si nada, no siente remordimiento, dolor", dijo la hermana de Giuliana Lara y del asesino

El homicida no declaró durante el proceso de la investigación. "Está como si nada, no siente remordimiento, dolor, nada", sostuvo.

Para la familia hay otra persona involucrada. "Él solo no fue, pero no tenemos la suficiente prueba como para culpar", agregó y dijo que para ella faltó investigación en ese sentido. "Tapan todo. La Justicia. Hubiesen movido más. Me voy a quedar con la intriga de por qué los mató y me va a doler siempre", remarcó.