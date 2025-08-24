RECIBÍ EL NEWSLETTER
FRONTERA CON RIVERA

Encontraron un cuerpo en Santana do Livramento e investigan si es un uruguayo desaparecido

El cuerpo estaba enterrado en el lugar. "Fue planificado y quien vino para acá conocía evidentemente el territorio", afirmó el jefe de Policía, Germán Suárez.

JEFATURA-DE-RIVERA---HOMICIDIO.jpg

El cuerpo de un hombre fue encontrado este domingo en Santana do Livramento. La Policía de Brasil junto con la de Uruguay investigan el hecho y tratan de determinar si se trata de un joven de Rivera de 27 años.

El jefe de Policía de Rivera, Germán Suárez, habló con la prensa de Rivera y adelantó que "primariamente es un homicidio" que ocurrió en Santana do Livramento.

La denuncia de la desaparición del joven fue presentada por su familia el sábado de madrugada "y que habría ingresado a territorio brasileño", lo que se corroboró con cámaras de seguridad de ambos lados de la línea de frontera.

El cuerpo estaba enterrado en el lugar. "Fue planificado y quien vino para acá conocía evidentemente el territorio", agregó Suárez.

