En vivo: se reúne la Asamblea General por los 50 años del golpe del Estado

DISCURSOS

Senador Jorge Gandini (Partido Nacional):

"Comparto el nunca más. ¿Nunca más que? Nunca más al terrorismo y al terrorismo de Estado. Nunca más los iluminados que vieron un atajo para llegar al poder y nunca más torturas, secuestros y ejecuciones. Nunca más a las desapariciones de los uruguayos y la persecución de quienes piensan distinto".

Senador Enrique Rubio (Frente Amplio):

"El golpe cívico militar fue el 27 de junio de 1973 y no el 9 de febrero. Esta posverdad funcional a determinadas miradas no resiste el menor análisis. Muchos se equivocaron, incluso dentro de nuestro partido (...). No tenemos ninguna seguridad para el futuro si no aprendemos del pasado. Sabremos cumplir. Nunca más dictadura y terrorismo de Estado, y por siempre democracia. Viva la República".

Diputado Felipe Schipani (Partido Colorado):

Diputado Schipani (PC): "Vamos a hablar de las cosas que nos unen, pensando en el futuro. Reconocemos a todos quienes estuvieron a la altura de las circunstancias, que todos los partidos tenemos". El diputado reconoce y destaca los gestos políticos de Sanguinetti, Wilson Ferreira y Liber Seregni, y propone recuperar la celebración del Día de Nunca Más que realizó Tabaré Vázquez en el 2006. "Nunca más terrorismo contra el Estado y nunca más terrorismo de Estado", finaliza.

Senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto):

"Compartimos lo dicho en cuanto a que nunca más haya dictadura en este país. Que nunca más haya terrorismo, venga de donde venga. Es terror y afecta a los ciudadanos". (...) "Acá hubo otros actores que no pueden quedar excluidos. Hubo una clase política que cayó en el descrédito y llevó a que no haya reacción social" al golpe de Estado. "Nunca más dictaduras en todas sus formas".

En la noche del lunes 26 se realizó una sesión especial del Senado para recordar la última sesión de la Cámara Alta previa a la disolución del Parlamento y el golpe de Estado.